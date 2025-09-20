Galatasaray, 22 Eylül'deki Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 22 Eylül Pazartesi TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:28
Galatasaray, 22 Eylül'deki Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman Detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.

Antrenman iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile sürdü. Bu bölümün ardından ekip, topa sahip olma çalışması üzerinde durdu ve uygulamayı çift kale maç ile tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi
2
2025 Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Ankara'da: Uluslararası Takımlar
3
Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği, Tongya ile 1-0 önde
4
Fenerbahçe Genel Kurulu: 11, 12, 13. Maddeler Oy Çokluğuyla Reddedildi
5
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Yönetim Kurulu İbra Edildi — Olağanüstü Genel Kurul
6
Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor — Tribünlerden Filistin Mesajı
7
Tedesco’yla İlk Galibiyet: Fenerbahçe Trabzonspor’u 1-0 Yendi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü