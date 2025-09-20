Galatasaray, 22 Eylül'deki Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman Detayları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.

Antrenman iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile sürdü. Bu bölümün ardından ekip, topa sahip olma çalışması üzerinde durdu ve uygulamayı çift kale maç ile tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.