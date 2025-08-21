Galatasaray, 24 Ağustos'ta Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 24 Ağustos'taki Kayserispor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı.

Çalışma, iki grup halinde yapılan 10'a 2 pas uygulamasıyla devam etti ve antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.