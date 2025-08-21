DOLAR
Galatasaray, 24 Ağustos'ta Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 24 Ağustos Pazar Zecorner Kayserispor maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:44
Galatasaray, 24 Ağustos'taki Kayserispor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı.

Çalışma, iki grup halinde yapılan 10'a 2 pas uygulamasıyla devam etti ve antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

