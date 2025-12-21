Galatasaray 3-0 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 17. Hafta
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı.
82. dakikada Attila Szalai’nin kendi yarı alanında hatalı pasında araya giren Yunus Akgün, pasını Gabriel Sara’ya çıkardı. Sara, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
86. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara’nın kullandığı köşe atışında, ön direkte Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanı dışına gitti.
88. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Mauro Icardi, rakiplerini geçip penaltı noktası solundan sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Goller
Yunus Akgün (dk. 10), Gabriel Sara (dk. 82), Mauro Icardi (dk. 88) — (Galatasaray)
Kadro ve Teknik Kadro
Galatasaray: Günay Güvenç, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Arda Ünyay dk. 86), Lucas Torreira (Kaan Ayhan dk. 90+2), İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 73), Leroy Sane (Gökdeniz Gürpüz dk. 90+2), Yunus Akgün (Ahmed Kutucu dk. 86), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Batuhan Şen, Yusuf Demir, Yusuf Sağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Jhon Espinoza, Nicolas Opoku, Attila Szalai, Godfried Frimpong, Fousseni Diabate, Atakan Müjde (Yusuf Barası dk. 72), Cem Üstündağ, Mamadou Fall (Ali Yavuz Kol dk. 72), Pape Gueye (Kubilay Kanatsızkuş dk. 64)
Yedekler: Şant Kazancı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Emirhan Yiğit, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Stat, Hakemler ve Kartlar
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum
Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Galatasaray); Emre Belözoğlu, Jhon Espinoza (Kasımpaşa)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KASIMPAŞA’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.