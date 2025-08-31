Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor — Süper Lig'de 4'te 4

EMRAH OKTAY - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezona 4'te 4 ile başladı.

Maç özeti

Tamamen dolu tribünler önünde başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde her iki takım da tehlikeli ataklar geliştirdi. Maçın 20. dakikasında Davinson Sanchez kafayla fileleri sarstı ve Galatasaray devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarı da dengeli geçti. Ev sahibi ekip, 65. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor 73. dakikada Dal Varesanovic ile yanıt vererek skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Mauro Icardi, skoru belirleyen golü kaydederek maçı 3-1'e taşıdı.

VAR ve iptal edilen gol

Karadeniz temsilcisinin 34. dakikada Arnavut futbolcu Qazim Laçi ile kaydettiği şık gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Sanchez'ten tarihi gol

Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü, maçın 20. dakikasında Davinson Sanchez'ten geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 68. sezonu oynanan ligde Çaykur Rizespor müsabakasına kadar 3 bin 999 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golünü Metin Oktay, bininci golünü 1979'da Turgay İnan, 2000. golünü 1996'da Hakan Ünsal, 3000. golünü ise 2011'de MKE Ankaragücü mücadelesinde kendi kalesine atan Jan Rajnoch kaydetmiştir.

Oyuncu performansları

Davinson Sanchez, bu sezon ilk golünü atarken Galatasaray formasıyla 80. resmi maçına çıktı. Takımdaki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli stoper, geride kalan süreçte 8 kez fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen, Süper Lig'de üst üste 2 haftada gol sevinci yaşayan oyuncu oldu. 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor, bu sezon 3. resmi maçında 2 gole ulaştı.

Mauro Icardi, uzun sakatlık sürecinin ardından iç sahada 2'de 2 yapmayı sürdürdü. Bu sezon 3 maçta toplam 50 dakika süre alan Arjantinli forvet, 2 kez golle buluştu.

Wilfried Singo, Monaco'dan yaklaşık 31 milyon avro bedelle transfer edilerek Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Singo, 90. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu ve maç sonrası tribünlerin isteğiyle 'üçlü' tezahüratını başlattı.

Maçın kilit anları ve istatistikler

İlk 18 dakikada iki top direkten döndü: 15. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın, 18. dakikada ise Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin'in şutları üst direkte kaldı.

Galatasaray, 8 resmi maçlık gol yememe serisinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla kalesinde gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 3 Mayıs'ta Sivasspor'u 4-1 yendiği maçtan sonra başlayan süreçte birçok müsabakayı kalesini kapatarak tamamlamıştı.

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçı kazandı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan ekip, o tarihten sonra oynadığı 15 karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Galatasaray, sahasındaki son 20 lig maçında mağlup olmadı; bu periyotta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İç sahadaki son 20 lig maçında 52 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 16 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta 13 gol atan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda kalesinde sadece 1 gol gördü.

Günay Güvenç ve taraftar desteği

Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de görev aldığı 9. maçında ilk kez kalesini gole kapatamadı. Tecrübeli kalecinin serisi, 73. dakikada yediği golle sona erdi.

Taraftarlar maç sonunda özellikle Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo ve Günay Güvenç'e büyük destek verdi. Zaniolo ve Yunus için yapılan tezahüratlar ile Singo'nun başlattığı 'üçlü' söylemi tribünde öne çıktı.

Çaykur Rizespor'un durumu

Çaykur Rizespor, ligde bu sezon henüz galibiyet alamadı. Yeşil-mavili ekip, 4. haftayı 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle kapatarak 1 puanda kaldı.

Rekabet geçmişi

İki takım arasındaki Süper Lig maçlarında Galatasaray son 7 karşılaşmanın hepsini kazandı. Bu maçlarda Galatasaray 24 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.