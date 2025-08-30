DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti; goller Osimhen ve Icardi'den geldi, Varesanovic farkı azalttı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:43
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor - Trendyol Süper Lig 4. Hafta

Maç Özeti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

58. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sara, dar açıya rağmen sert bir şut çıkardı. Kaleci Erdem Canpolat, bu pozisyonda meşin yuvarlağı önledi.

64. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, üzerine gelen topu engelledi.

65. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Torreira'nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortada, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa kafa vuran Osimhen, fileleri havalandırdı.

71. dakikada yaşanan karambolde top son olarak penaltı noktasındaki Papanikolaou'da kaldı. Yunan futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

73. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Aut atışı sonrasında Torreira'nın kaptırdığı topta Buljubasic, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Günay topu kurtardı. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

82. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında kaleci Erdem Canpolat, yumruğuyla topu sağ çapraza doğru uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün'ün yakın köşeye şutunda Erdem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Papanikolaou'ya yaptığı baskıyla topu kapan Sallai, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra pasını Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun altıpas çizgisi önünde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağları sarstı: 3-1.

Galatasaray, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 4. Hafta
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi
3
EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi
4
ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi
5
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 Yendi
6
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
7
Türkiye Sualtı Sporlarında Dünya Sahnesinde: TSSF Başkanı Kadir Sağlam

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta