Galatasaray 3-1 Halkbank: CEV Şampiyonlar Ligi 4. Hafta

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ivaylo Ivanov, Yavuz Akdemir

Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20

Süre: 127 dakika

Kadrolar

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek otola, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Aleksander Sliwka

Galatasaray'ın evinde kazandığı bu karşılaşma, turnuvanın 4. haftasında kayda geçen önemli sonuçlardan biri oldu.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA HALKBANK'I 3-1 MAĞLUP ETTİ.