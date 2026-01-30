UEFA Avrupa Ligi: FCSB 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı; İsmail 18' ve Cisotti 71' golleriyle maç eşitlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 01:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 01:02
UEFA Avrupa Ligi: FCSB 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi: FCSB 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Fenerbahçe'nin golünü İsmail, FCSB'nin eşitlik golünü ise Cisotti kaydetti.

Maçtan dakikalar

18. dakika: İsmail (Fenerbahçe) — gol.

59. dakika: Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem’in şutunda kaleci Tarnovanu topu çeldi.

71. dakika: Sol kanattan Radunovic’in ortasında arka direkte Cisotti’nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakika: Sağ kanattan Semedo’nun pasında ceza sahası içinde Kerem’in çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıktı.

89. dakika: Sağ kanatta yapılan ortada ceza sahası sol çaprazdan Popescu’nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Maç bilgileri

Stat: National Arena

Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Kadrolar

FCSB: Tarnovanu, Pantea (Valentin Cretu dk. 70), Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu (George Popescu dk. 46), Olaru (Mihai Toma dk. 66), Politic (Cisotti dk. 46), Thiam. Yedekler: Razvan Udrea, Lukas Zima, Joyskim Dawa, David Kiki, Andrei Dancus. Teknik Direktör: Elias Charalambous

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 62), Fred, Nene (Asensio dk. 71), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Oğuz Aydın dk. 71), Youssef En-Nesyri. Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici. Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Diğer istatistikler

Goller: İsmail (dk. 18) (Fenerbahçe), Cisotti (dk. 71) (FCSB)

Sarı kartlar: Cisotti (FCSB), İsmail, Ederson, Fred (Fenerbahçe)

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 8. VE SON HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA RUMEN EKİBİ FSCB İLE 1-1...

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 8. VE SON HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA RUMEN EKİBİ FSCB İLE 1-1 BERABERE KALDI.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN 8. VE SON HAFTASINDA FENERBAHÇE, DEPLASMANDA RUMEN EKİBİ FSCB İLE 1-1...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri: Nottingham Forest veya Viktoria Plzen
2
UEFA Avrupa Ligi: FCSB 1-1 Fenerbahçe
3
Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile Resmen Ayrıldı
4
Serdal Adalı: Beşiktaş Yasin Hariç En Az 4 Transfer Hedefliyor
5
Eskişehirspor'dan Anlamlı Buluşma: Koruma Altındaki Çocuklarla Etkinlik
6
Sakaryaspor Başkanı Enes Zengin: 1 Ayda 18 Dosya Kapatıp 8 Transfer
7
Karşıyaka - Fenerbahçe maçı kapalı gişe: 31 Ocak'ta biletler tükendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları