UEFA Avrupa Ligi: FCSB 1-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Fenerbahçe'nin golünü İsmail, FCSB'nin eşitlik golünü ise Cisotti kaydetti.
Maçtan dakikalar
18. dakika: İsmail (Fenerbahçe) — gol.
59. dakika: Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem’in şutunda kaleci Tarnovanu topu çeldi.
71. dakika: Sol kanattan Radunovic’in ortasında arka direkte Cisotti’nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
81. dakika: Sağ kanattan Semedo’nun pasında ceza sahası içinde Kerem’in çaprazdan vuruşu az farkla dışarı çıktı.
89. dakika: Sağ kanatta yapılan ortada ceza sahası sol çaprazdan Popescu’nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
Maç bilgileri
Stat: National Arena
Hakemler: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Kadrolar
FCSB: Tarnovanu, Pantea (Valentin Cretu dk. 70), Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu (George Popescu dk. 46), Olaru (Mihai Toma dk. 66), Politic (Cisotti dk. 46), Thiam. Yedekler: Razvan Udrea, Lukas Zima, Joyskim Dawa, David Kiki, Andrei Dancus. Teknik Direktör: Elias Charalambous
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek (Yiğit Efe Demir dk. 62), Fred, Nene (Asensio dk. 71), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Oğuz Aydın dk. 71), Youssef En-Nesyri. Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Alaettin Ekici. Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Diğer istatistikler
Goller: İsmail (dk. 18) (Fenerbahçe), Cisotti (dk. 71) (FCSB)
Sarı kartlar: Cisotti (FCSB), İsmail, Ederson, Fred (Fenerbahçe)
