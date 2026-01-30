Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri: Nottingham Forest veya Viktoria Plzen

Fenerbahçe, FCSB ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çıktı; muhtemel rakipleri Nottingham Forest veya Viktoria Plzen.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 01:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 01:50
Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Maç Sonucu ve Durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig etabını 19. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Olası Eşleşmeler

Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşma ihtimali taşıyor.

Eğer Fenerbahçe bu turu geçip adını son 16'ya yazdırırsa, bir sonraki rakibi Danimarka'dan Midtjylland ya da İspanya temsilcisi Real Betis olacak.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları