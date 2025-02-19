Galatasaray, 37 Yıl Sonra Neuchatel Xamax Rüzgarını Yakalamak İstiyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile yapacağı rövanşta Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayıp çeyrek final hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:39
Galatasaray, 37 Yıl Sonra Neuchatel Xamax Rüzgarını Yakalamak İstiyor

Galatasaray, AZ Alkmaar Rövanşına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 37 yıl önce elde ettiği Neuchatel Xamax zaferinden bir başarı daha yakalamayı hedefliyor.

1988’deki Tarihi Başarı

Galatasaray, 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda ilk maçı İsviçre’de Neuchatel Xamax'a 3-0 kaybetmişti. Ancak 9 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da oynanan rövanşta, tarih yazan Galatasaray rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Şimdi, benzer bir performans sergileme amacıyla AZ Alkmaar karşısına çıkacaklar.

İstatistikler Umut Vermiyor

Maç öncesinde yapılan değerlendirmelere göre, Galatasaray’ın UEFA organizasyonlarındaki geçmiş performansı, turda şanslarının az olduğunu gösteriyor. Sarı-kırmızılı takımın, daha önce deplasmandaki ilk maçı 3 ve üzeri farkla kaybettiği 5 eşleşmeden yalnızca biri, Neuchatel Xamax örneğindeki gibi kazançla sonuçlandı. Diğer dört eşleşmede ise elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray'ın Çeyrek Final Yolu

Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk maçı 3 ve üzeri farklı kaybettiği ve rövanş sonuçları aşağıda yer almaktadır:

  • 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur: PSV 0-3 (D) / 2-0 (Elendi)
  • 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur: Neuchatel Xamax 0-3 (D) / 5-0 (Tur atladı)
  • 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı Final: Steaua Bükreş 0-4 (D) / 1-1 (Elendi)
  • 2012-13 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Real Madrid 0-3 (D) / 3-2 (Elendi)
  • 2021-22 Şampiyonlar Ligi 2. Tur: PSV 1-5 (D) / 1-2 (Elendi)

Galatasaray, futbolseverlerin dikkatle takip edeceği bu kritik rövanşta geçmişteki başarıların izinden gitmeyi umuyor.

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