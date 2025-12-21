Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı

Trendyol Süper Lig - 17. Hafta

Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon 5 maç sonra ilk kez kalesini gole kapatarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi avantajını iyi kullanarak maçı gole kapattı ve önemli bir savunma performansı sergiledi.

Bu maç öncesinde son olarak RAMS Park’taki Trabzonspor müsabakasında gol yemeyen Cimbom, daha sonra ligde oynadığı Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsumspor ve Antalyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamamıştı.

GALATASARAY, KASIMPAŞA MÜSABAKASIYLA TRENDYOL SÜPER LİG’DE BU SEZON 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDEN MÜCADELEYİ TAMAMLADI.