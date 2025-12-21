DOLAR
Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek 5 maç sonra kalesini gole kapattı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:15
Trendyol Süper Lig - 17. Hafta

Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon 5 maç sonra ilk kez kalesini gole kapatarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi avantajını iyi kullanarak maçı gole kapattı ve önemli bir savunma performansı sergiledi.

Bu maç öncesinde son olarak RAMS Park’taki Trabzonspor müsabakasında gol yemeyen Cimbom, daha sonra ligde oynadığı Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsumspor ve Antalyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamamıştı.

