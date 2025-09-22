Galatasaray 6'da 6 yaptı: TÜMOSAN Konyaspor 3-1 mağlup

Galatasaray 3-1 TÜMOSAN Konyaspor: 6'da 6

EMRAH OKTAY - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ligde 6'da 6 yaptı.

Maç özeti

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma düşük tempoda başladı. Konuk ekip Konyaspor kanatlardan hızla atak geliştirmeye çalışsa da etkili pozisyon üretemedi. Galatasaray, geçiş oyunundan bulduğu fırsatlarla öne geçti ve ilk yarıyı 23. dakikada Yunus Akgün ile 45+1. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının büyük bölümünde kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, 64. dakikada Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu golden sonra oyunun kontrolü Konyaspor'a geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 80. dakikada Umut Nayir'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde Konyaspor'un baskısında kaleci Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarla farkın daha da azalmasını engelledi. Maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Puan durumu ve seriler

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'deki 6. maçını da kazanarak 18 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Henüz puan kaybetmeyen 'Cimbom', en yakın takipçileri Göztepe ve Fenerbahçe'ye 6, Samsunspor ve Trabzonspor'a 7, Hesap.com Antalyaspor ve Gaziantep FK'ye 8 puan fark attı.

Galatasaray ligdeki son 14 maçını kazanmış durumda. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip RAMS Park'ta oynadığı son 21 lig maçında yenilmedi.

Oyuncu performansları

Yunus Akgün, Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu olarak son 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Yunus, Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında ve Konyaspor karşılaşmasında gol attı.

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 5. maçın 4'ünde fileleri havalandırdı. Uzun sakatlık sonrası henüz tam fiziksel seviyeye ulaşmamış olan Arjantinli yıldız, tecrübesiyle kritik goller üretmeye devam ediyor.

Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, 64. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla takımının üçüncü golünü kaydetti.

Uğurcan Çakır, skor 3-1 iken yaptığı kurtarışlarla farkın daha da azalmasına izin vermedi. Müsabakanın 82. dakikasında Pedrinho'nun şutunu kornere çeviren Uğurcan, 83. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ve 84. dakikada Tunahan Taşçı'nın şutlarında gole izin vermedi.

Tribün ve atmosfer

Galatasaraylı oyuncular galibiyet sevincini kuzey tribünü önünde kutladı. Karşılaşmada maçın 80. dakikasından itibaren taraftarların isteğiyle başlayan ve Roland Sallai'nin başlattığı geleneksel galibiyet 'üçlü'sü yankılandı. Taraftarlar maçın son bölümlerinde kurtarışlarıyla farkın korunmasında önemli rol oynayan Uğurcan Çakır'ı da tribüne çağırdı.

İstatistikler ve diğer notlar

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta toplam 18 gol attı ve sadece 2 gol yedi. Takım, ilk iki haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Galatasaray tarihsel olarak Konyaspor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarını hiç kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçından Galatasaray 21 galibiyet elde ederken 4 maç berabere bitti. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 58, Konyaspor 17 gol attı.

Konyaspor cephesinde

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de son 3 maçını kazanamadı. Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle başlayan Konya temsilcisi, sonrasında Göztepe ile berabere kalıp Corendon Alanyaspor ve Galatasaray'a yenildi. Umut Nayir ise Galatasaray maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.