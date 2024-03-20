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Galatasaray'a Christian Eriksen dopingi

Galatasaray ile adı bir süredir anılan Christian Eriksen, yaptığı açıklamalarda dikkat çeken sözlere deindi. Eriksen'in Galatasaray ile görüşüp görüşmediğine dair tüm bilgiler...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:23
Galatasaray'a Christian Eriksen dopingi

Manchester United forması giyen Christian Eriksen'in Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddiaları gündeme damgasını vurdu. Deneyimli isim, İngiliz ekibindeki durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Eriksen, verdiği röportajlarda düzenli forma giymediğinden ötürü mutsuz olduğunun altını çizdi.

Düzenli olarak oynamak istediğini belirten Eriksen, seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, bundan dolayı yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir durum olduğuna değindi.
Tecrübeli yıldız oyuncu yaz transfer döneminde takımından ayrılacağı bilgileri kulislerden sızdırıldı. Uzun vade üzerinde endişelenmeler yaşanırken bunun nedeni olarak çok oynamak istediğini yedek kulübüsünde oturmak istemediğine dair ifadeler kullandı.

Eriksen transferi
Galatasaray'ın Danimarkalı orta saha ile geçtiğimiz günlerde görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Gelen haberler doğrultusunda Brentford'un da Eriksen'in diğer seçenek olarak olduğuna değindi. Bu sezon çıktığı 21 mücadelede 1127 dakika forma giyme şansı bularak 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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