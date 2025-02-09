Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Tuhaf Bir Şekilde Yarıda Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın aniden sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kaldı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen müsabaka, sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor futbolcuları 34. dakikada soyunma odasına gitme kararı aldı.

Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı oyuncular da sahayı terk etti. Statta yapılan anons, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." şeklindeydi. Bu süreçte Galatasaray yedek oyuncuları kondisyon çalışması yaparken, takımdaki yıldızlardan Alvaro Morata, kale arkasındaki seyircilerle kutlamalar gerçekleştirdi.

Morata'nın Süper Lig'deki Açılışı

İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı ikinci lig maçında ilk golünü Adana Demirspor'a attı. 22. haftada Gaziantep FK ile oynanan müsabakada ilk kez sahaya çıkan Morata, Adana temsilcisi karşısında da fileleri havalandırarak önemli bir başarıya imza attı.

Osimhen'den Morata'ya Jest

Maçta, 11. dakikada kazanılan bir penaltı pozisyonunda Victor Osimhen, topu yeni transfer Morata'ya bıraktı. Dries Mertens'in ceza sahasında Semih Güler ile yaşadığı ikili mücadele sonucu kazanılan penaltıyı iptal etmeyen hakem, bu jestin ardından Morata'nın ilk golünü atmasına olanak tanıdı. Morata, golden sonra Osimhen'e koşarak sevincini paylaştı.

Galatasaray, bu olaylı maçın ardından, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.