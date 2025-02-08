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Galatasaray, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Adana Demirspor maçı için son antrenmanını Florya Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Maç yarın saat 19.00'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:29
Galatasaray, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan son idmanda, dinamik ısınma ile başlayan hazırlıklar, iki grup halinde gerçekleştirilen 8'e 2 oyunla devam etti ve taktik çalışmayla noktalandı.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Adana Demirspor ile karşılaşacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmada takımını desteklemek için stadyumu dolduracak.

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