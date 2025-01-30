Galatasaray, Ajax ile son randevusuna çıkıyor: Kadrolar ve hakemler açıklandı

Maç Bilgileri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandaki bu kritik mücadele, Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirilecek.

Hakemler

Maçın yönetici kadrosu İspanyol hakemler olarak belirlendi:

Jesus Gil Manzano (Ana Hakem)

(Ana Hakem) Diego Barbero

Angel Nevado

Takım Kadroları

Ajax 11 oyuncusuyla mücadele edecek:

Pasveer

Gaaei

Sutalo

Baas

Hato

Fitz-Jim

Henderson

Taylor

Traore

Godts

Brobbey

Galatasaray ise sahaya şu kadroyla çıkıyor:

Muslera

Kaan Ayhan

Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Berkan Kutlu

Torreira

Sara

Yunus Akgün

Mertens

Barış Alper Yılmaz

Osimhen

Bu mücadelede sarı-kırmızılı takım, grup aşamasındaki son maçını kazanarak Avrupa'daki kaderini belirlemek istiyor.