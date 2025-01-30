Galatasaray, Ajax ile son randevusuna çıkıyor: Kadrolar ve hakemler açıklandı

Maç Bilgileri
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandaki bu kritik mücadele, Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirilecek.
Hakemler
Maçın yönetici kadrosu İspanyol hakemler olarak belirlendi:
- Jesus Gil Manzano (Ana Hakem)
- Diego Barbero
- Angel Nevado
Takım Kadroları
Ajax 11 oyuncusuyla mücadele edecek:
- Pasveer
- Gaaei
- Sutalo
- Baas
- Hato
- Fitz-Jim
- Henderson
- Taylor
- Traore
- Godts
- Brobbey
Galatasaray ise sahaya şu kadroyla çıkıyor:
- Muslera
- Kaan Ayhan
- Sanchez
- Abdülkerim Bardakcı
- Berkan Kutlu
- Torreira
- Sara
- Yunus Akgün
- Mertens
- Barış Alper Yılmaz
- Osimhen
Bu mücadelede sarı-kırmızılı takım, grup aşamasındaki son maçını kazanarak Avrupa'daki kaderini belirlemek istiyor.