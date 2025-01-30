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Galatasaray, Ajax ile son randevusuna çıkıyor: Kadrolar ve hakemler açıklandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın detayları belli oldu. İşte kadrolar ve hakemler...

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:57
Galatasaray, Ajax ile son randevusuna çıkıyor: Kadrolar ve hakemler açıklandı

Maç Bilgileri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandaki bu kritik mücadele, Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirilecek.

Hakemler

Maçın yönetici kadrosu İspanyol hakemler olarak belirlendi:

  • Jesus Gil Manzano (Ana Hakem)
  • Diego Barbero
  • Angel Nevado

Takım Kadroları

Ajax 11 oyuncusuyla mücadele edecek:

  • Pasveer
  • Gaaei
  • Sutalo
  • Baas
  • Hato
  • Fitz-Jim
  • Henderson
  • Taylor
  • Traore
  • Godts
  • Brobbey

Galatasaray ise sahaya şu kadroyla çıkıyor:

  • Muslera
  • Kaan Ayhan
  • Sanchez
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Berkan Kutlu
  • Torreira
  • Sara
  • Yunus Akgün
  • Mertens
  • Barış Alper Yılmaz
  • Osimhen

Bu mücadelede sarı-kırmızılı takım, grup aşamasındaki son maçını kazanarak Avrupa'daki kaderini belirlemek istiyor.

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