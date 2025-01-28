Galatasaray, Ajax ile Tarihi Bir Mücadeleye Çıkıyor

Galatasaray, Hollanda'da İlk Galibiyetini Arayacak

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Hollanda takımlarıyla yaptığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. 30 Ocak Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray, Hollanda'daki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Avrupa Serüveninde 37 Ülke ile Mücadele

Galatasaray, 1956-1957 sezonundan bu yana çeşitli Avrupa organizasyonlarında 111 farklı takımla karşılaştı ve toplamda 325 maça çıktı. Bu kapsamda Hollanda'dan 9 rakiple mücadele eden Cimbom'un elde ettiği sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. Sarı-kırmızılı ekip, PSV ile 8 kez karşılaşarak 2 galibiyet alırken, AZ Alkmaar ile de 1 maçta berabere kaldı. Genelde kötü bir performans sergileyen Galatasaray, rakip filelere 9 gol göndermesine rağmen kalesinde 18 gol gördü.

Deplasmanda Galibiyet Yok

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi. Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise berabere dönmüştü. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla birlikte Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek bu deplasmandaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Ajax ile İlk Resmi Randevu

Galatasaray ile Ajax, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olurken, daha önce iki takım arasında yalnızca özel maçlar oynandı. Galatasaray, 2011'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılışında Ajax ile özel bir karşılaşma yapmış ve bu maç golsüz sona ermişti.

Ajax'ın Türk Takımlarına Karşı Başarısı

Ajax, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe ile toplamda 13 maça çıkan Ajax, 11 galibiyet elde etti. Bu süreçte yalnızca bir beraberlik ve bir yenilgi alan Amsterdam temsilcisi, Türk takımlarıyla evinde oynadığı maçlarda 7'de 6 galibiyet almayı başardı.

Galatasaray, Ajax ile yapacağı bu önemli karşılaşmada tarih yazmak için sahaya çıkacak. Cimbom'un kazanması durumunda, Avrupa arenasında önemli bir başarıya imza atılmış olacak.