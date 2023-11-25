Galatasaray, Alanyaspor Galibiyetinin Ardından Manchester United Maçına Endişeli Hazırlanıyor: Davinson Sanchez’in Durumu Belirsiz

Galatasaray, Alanyaspor’u 4-0 yendi ama Davinson Sanchez sakatlandı. Manchester United maçında oynayabilecek mi? UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.

Galatasaray, Alanyaspor Galibiyetinin Ardından Manchester United Maçına Endişeli Hazırlanıyor: Davinson Sanchez’in Durumu Belirsiz
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Galatasaray, Alanyaspor galibiyetinin ardından Manchester United maçına Davinson Sanchez endişesiyle hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti. Ancak sarı-kırmızılı takımın sevinci, Davinson Sanchez’in sakatlanmasıyla yarıda kaldı.

Davinson Sanchez’in durumu belirsiz

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Rams Park’ta oynanan karşılaşmanın 79. dakikasında Davinson Sanchez, sakatlık yaşadı. Kolombiyalı savunmacı, yerini Victor Nelsson’a bıraktı. Davinson Sanchez’in ciddi bir sorunu olup olmadığı, yapılacak kontroller sonucunda belli olacak.

Galatasaray, Manchester United’ı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda beşinci maçında 29 Kasım Çarşamba günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçta Davinson Sanchez’den yararlanabilecek mi, merak ediliyor.

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