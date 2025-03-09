Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Yenerek Öne Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki 27. haftada Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 22:51
Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Yenerek Öne Geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü mücadelesinde deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, rakip ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürerken şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top, Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu ve skora 1-1 eşitlik getirdi.

62. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, arka direğe ortasını yaptı ve Osimhen, kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

67. dakikada Galatasaray, üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Torreira'nın ortaya çıkardığı top, Barış Alper Yılmaz ve rakibinden sekip Osimhen'in önüne geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

85. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, topu orta alanda Sara'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası içine koşu yapan Osimhen'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Osimhen'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Sonuç olarak, maçın galibi Galatasaray oldu ve karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

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