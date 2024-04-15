Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü: Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Galatasaray, ikinci yarıda etkili bir performans sergileyerek rakibini 4-0 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle Sarı-Kırmızılılar, üst üste 20. maçta da yenilmezlik serisini sürdürdü ve liderlik koltuğunu korudu.

Bu galibiyetle birlikte Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk da tarihe geçti. Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Buruk, Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bu başarıya ulaşan 4. teknik direktör oldu.

Öte yandan, Galatasaray gelecek hafta Pendik'i yenerse Okan Buruk, kendi rekorunu egale ederek 14 maç üst üste galibiyet serisini devam ettirecek.