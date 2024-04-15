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Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 yendi ve liderliğini korudu!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Yayın Tarihi: 15.04.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 22:22
Galatasaray Alanyaspor'u 4-0 yendi ve liderliğini korudu!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Maçın ilk yarısı golsüz geçse de ikinci yarıda Galatasaray adeta fırtına gibi eserek 4 gol atmayı başardı.

Karşılaşmanın öne çıkan anları şu şekilde:

17. dakika: Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

55. dakika: Barış Alper Yılmaz, sol çaprazdan nefis bir vuruşla Galatasaray'ı öne geçirdi.

60. dakika: Hakim Ziyech, ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı.

64. dakika: Leroy Fer ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı ve Alanyaspor 10 kişi kaldı.

72. dakika: Barış Alper Yılmaz, ikinci golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

83. dakika: Mauro Icardi, Kaan Ayhan'ın asistinde meşin yuvarlağı filelere yolladı ve maçın skorunu 4-0'a taşıdı.

Bu galibiyetle Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini korudu. Sarı-Kırmızılılar, haftaya Pendikspor ile kozlarını paylaşacak.

Maçın Detayları:

Tarih: 14 Nisan 2024

Saat: 20.00

Stadyum: Alanya Oba Stadyumu

Hakem: Cihan Aydın

Alanyaspor: Ertuğrul; Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec; Efecan, Fer, Oğuz; Richard, Yusuf, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera; Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn; Torreira, Kerem Demirbay; Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Ziyech 46'), Barış Alper (Kaan Ayhan 46'); Icardi

Maçın Oyuncu İstatistikleri:

Barış Alper Yılmaz: 2 gol, 1 asist

Hakim Ziyech: 1 gol

Mauro Icardi: 1 gol

Kaan Ayhan: 1 asist

Galatasaray'da Serge Aurier ilk kez forma giydi. Deneyimli sağ bek, maç boyunca sağlam bir performans sergiledi ve hücumda da etkili olmayı başardı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de zirve yarışında önemli bir adım daha atmış oldu.

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