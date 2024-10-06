Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçti

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın Detayları

RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında, etkili oyun sergileyen Galatasaray, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda daha düşük bir tempoda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liderliğini Sürdürüyor

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederek puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise bu sonuçla birlikte 9 puanda kalarak üçüncü mağlubiyetini yaşamış oldu.

Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sezonu Konyaspor galibiyetiyle tamamlamıştı.

Yunus Akgün'ün Gösterdiği Performans

Galatasaray'ın altyapısından yetişen kanat oyuncusu Yunus Akgün, Alanyaspor karşılaşmasında sezonun 11. maçına çıkarak 4. resmi golüne ulaştı. Bu sezonki 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Yunus'un performansıyla öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Hasreti Son Buldu

Son iki resmi maçında galip gelemeyen Galatasaray, Alanyaspor karşısında elde ettiği 1-0'lık sonuç ile galibiyet hasretini sona erdirdi.

Alanyaspor Kalecisinden Önemli Kurtarışlar

Corendon Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran, karşılaşmada birçok önemli kurtarış yapmasına rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı.

Alanyaspor'un Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Corendon Alanyaspor, 3 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray maçında sonlandırdı. Fenerbahçe'ye karşı yaşanan yenilginin ardından, Atakaş Hatayspor ile berabere kalan ve Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'u mağlup eden ekip, Galatasaray karşısında bir mağlubiyet aldı.