DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.151.638,32 -1,81%

Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:19
Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçerek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçti

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın Detayları

RAMS Park'ta gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında, etkili oyun sergileyen Galatasaray, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda daha düşük bir tempoda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Liderliğini Sürdürüyor

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 7. galibiyetini elde ederek puanını 22'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise bu sonuçla birlikte 9 puanda kalarak üçüncü mağlubiyetini yaşamış oldu.

Yenilmezlik Serisi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sezonu Konyaspor galibiyetiyle tamamlamıştı.

Yunus Akgün'ün Gösterdiği Performans

Galatasaray'ın altyapısından yetişen kanat oyuncusu Yunus Akgün, Alanyaspor karşılaşmasında sezonun 11. maçına çıkarak 4. resmi golüne ulaştı. Bu sezonki 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Yunus'un performansıyla öne çıkıyor.

Galatasaray'ın Hasreti Son Buldu

Son iki resmi maçında galip gelemeyen Galatasaray, Alanyaspor karşısında elde ettiği 1-0'lık sonuç ile galibiyet hasretini sona erdirdi.

Alanyaspor Kalecisinden Önemli Kurtarışlar

Corendon Alanyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran, karşılaşmada birçok önemli kurtarış yapmasına rağmen takımını yenilgiden kurtaramadı.

Alanyaspor'un Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Corendon Alanyaspor, 3 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray maçında sonlandırdı. Fenerbahçe'ye karşı yaşanan yenilginin ardından, Atakaş Hatayspor ile berabere kalan ve Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'u mağlup eden ekip, Galatasaray karşısında bir mağlubiyet aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Galatasaray HDI Sigorta, İlk Haftayı Zaferle Tamamladı
3
Hentbol Erkekler Süper Lig 6. Haftası Sonuçlandı
4
Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray Maçını Değerlendirdi
5
Amed Sportif Faaliyetler - Esenler Erokspor Maçının Ardından
6
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor