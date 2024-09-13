Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ü Ümraniyespor'a Kiraladı

Galatasaray, genç savunma oyuncusu Ali Turap Bülbül'ü Ümraniyespor'a kiraladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:55
Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ü Ümraniyespor'a Kiraladı

Galatasaray'dan Genç Yetenek Ümraniyespor'a Kiralık

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, 19 yaşında savunma oyuncusu olarak Ümraniyespor'a kiralandı. Bu transfer, oyuncunun gelişimi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kiralama Süreci

Galatasaray, Central Hospital Ümraniyespor ile bir anlaşmaya vararak, Ali Turap'ın 2024-2025 sezonu boyunca kiralanması konusunda mutabakata vardı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ali Turap Bülbül Hakkında

Henüz genç yaşta olan Bülbül, Galatasaray'ın altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kiralık oynaması, gelişimini hızlandırması için büyük bir fırsat sunacak.

Bu transfer ile birlikte her iki kulüp de oyuncunun kariyeri için olumlu bir adım atmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Eskrim Heyecanı: Açık Büyükler ve Gençler Turnuvası Başladı
2
Beşiktaş'ın Şort Sponsoru Bahçeşehir Üniversitesi İle Anlaştı
3
Tour of İstanbul İkinci Etabın Galibi Mathieu Burgaudeau
4
2024 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Belli Oldu
5
Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Marmaris'te Başladı
6
Beşiktaş ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden Yeni Sponsorluk Anlaşması: İşte Detaylar
7
Galatasaray Efsanesi Nur Danişmend Hayatını Kaybetti

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor