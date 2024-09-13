Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ü Ümraniyespor'a Kiraladı

Galatasaray'dan Genç Yetenek Ümraniyespor'a Kiralık

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, 19 yaşında savunma oyuncusu olarak Ümraniyespor'a kiralandı. Bu transfer, oyuncunun gelişimi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kiralama Süreci

Galatasaray, Central Hospital Ümraniyespor ile bir anlaşmaya vararak, Ali Turap'ın 2024-2025 sezonu boyunca kiralanması konusunda mutabakata vardı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül'ün geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ali Turap Bülbül Hakkında

Henüz genç yaşta olan Bülbül, Galatasaray'ın altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Kiralık oynaması, gelişimini hızlandırması için büyük bir fırsat sunacak.

Bu transfer ile birlikte her iki kulüp de oyuncunun kariyeri için olumlu bir adım atmış oldu.