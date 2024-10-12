DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.162.508,63 -0,25%

Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarını Florya'da sürdürüyor. Okan Buruk'un yönetiminde antrenmanlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:34
Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, yoğun bir çalışma programı içerisinde.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah yapılan çalışmada kuvvet antrenmanına yer verilirken, antrenman koşuyla sona erdi.

Akşam Antrenmanında Yoğun Temas

Akşam gerçekleştirilen idmanda ise oyuncular iki takım halinde topa sahip olma çalışmaları yaptı. Ardından üçe üç oyun oynandı ve antrenmanın son kısmı dört takımlı bir turnuvayla kapatıldı.

Osimhen'e Özel Program

Ayrıca, Victor Osimhen'in özel bir program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Galatasaray, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
2
Adasokağı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Zorlu Maçta Yendi
3
TFF Yönetim Kurulu'nda Yeni Görev Dağılımı
4
Trabzon'da Spor Toto Karadeniz İkili Briç Turnuvası Başladı
5
Sivasspor Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan Dışlandı
7
Modern Pentatlon'da Tarihi Başarı: 13 Yaş Altı Milli Takımı Dünya Üçüncüsü Oldu

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi