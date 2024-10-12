Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Antalyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, yoğun bir çalışma programı içerisinde.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Antrenman

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Sabah yapılan çalışmada kuvvet antrenmanına yer verilirken, antrenman koşuyla sona erdi.

Akşam Antrenmanında Yoğun Temas

Akşam gerçekleştirilen idmanda ise oyuncular iki takım halinde topa sahip olma çalışmaları yaptı. Ardından üçe üç oyun oynandı ve antrenmanın son kısmı dört takımlı bir turnuvayla kapatıldı.

Osimhen'e Özel Program

Ayrıca, Victor Osimhen'in özel bir program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Galatasaray, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.