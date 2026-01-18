Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:08
Antrenman detayları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, salonda ısınmayla başladı ve sahada iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

