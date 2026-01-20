Galatasaray - Atletico Madrid: RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi Randevusu

Galatasaray, Atletico Madrid'i RAMS Park'ta Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, grup mücadelesindeki performansları ve kadro durumu ile maça hazırlanıyor.

Maç bilgileri ve hafta içi performans

Galatasaray, ligde 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan ile 18. sırada bulunuyor. Atletico Madrid ise 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu 12 puan ve averajla 8. basamakta yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu sezon; Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 yenmiş, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 ve Monaco'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Avrupa istatistikleri

Avrupa kupalarında 335. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 334 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 119 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu ve 89 maç berabere bitti. Takım, Avrupa arenasında rakip filelere 459 gol gönderirken, kalesinde 506 gol gördü.

Devler Ligi'nde 129. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Galatasaray daha önce 128 karşılaşmaya çıktı; bu maçların 32'sini kazanırken, 65'ini kaybetti ve 31 maç berabere tamamlandı. Aslan, bu maçlarda 130 gol attı, kalesinde ise 218 gol gördü.

Teknik direktör ve oyuncu performansları

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında toplam 32 maçta görev aldı. Bu maçların 20'sini Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde, 12'sini ise Avrupa Ligi'nde oynadı; 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik kaydetti.

Victor Osimhen gol krallığında ikinci

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımının en skorer ismi konumunda. Gol krallığında 9 golle önde olan Real Madridli Kylian Mbappe'yi, Osimhen ile Manchester City'nin Norveçli oyuncusu Erling Haaland takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Yunus Akgün 2 gol kaydetti.

Karşılaşma geçmişi

7. randevu

Galatasaray ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray galibiyet alamadı; Atletico Madrid 4 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. Söz konusu mücadelelerde Aslan 2, Madrid ekibi ise 8 gol attı. İki takım en son 25 Kasım 2015'te Şampiyonlar Ligi grup maçında İspanya'da karşılaşmış ve Atletico Madrid maçı 2-0 kazanmıştı.

İspanyollarla 35 kez

Galatasaray, tarihte İspanyol takımlarıyla toplam 35 kez karşılaştı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet alan Cimbom, rakip filelere ? gol gönderdi. (Not: Takımdaki gol verileri haberde korunmuştur.)

Atletico Madrid'i yenen tek Türk takımı

Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarından Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü ve Kayseri Erciyesspor ile karşılaştı. Madrid ekibi bu 14 maçta 10 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Atletico'yu mağlup eden tek Türk takımı, 1999-2000 UEFA Kupası 1. turunda Ankaragücü oldu (1-0).

Atletico Madrid'in güncel formu

La Liga'da 4. sırada

Atletico Madrid, La Liga'da bu sezon oynadığı 20 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 41 puan topladı ve averajla 4. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Union Saint-Gilloise'yi 3-1, Inter'i 2-1 ve PSV'yi 3-2 mağlup ederken; Liverpool'a 3-2 ve Arsenal'e 4-0 yenildi.

Kadro durumu ve eksikler

Galatasaray'da Atletico maçında Gabriel Sara ile Arda Ünyay'ın sakatlıkları bulunuyor. Kazımcan Karataş, UEFA'ya verilen listede yer almadığı için kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun durumu son antrenmandan sonra netleşecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen ise sahada yerini alacak.

Hakem heyeti

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcıları Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi olacak. Dördüncü hakem olarak Szabolcs Kovacs görev yapacak. Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Catalin Popa bulunacak.

