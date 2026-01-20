Samsunspor için kan bağışı: Forma ve maç bileti hediye

Türk Kızılay'ın 20 Ocak 1989 kazasının 37. yıl dönümünde düzenlediği 'Bu Kan Sizi Unutur Mu' kampanyasında bağışçılara forma veya Kocaelispor maç bileti hediye ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:29
Türk Kızılay tarafından, Samsunspor kafilesinin 37 yıl önce geçirdiği elim kazanın yıl dönümünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında, kan bağışında bulunanlara lisanslı Samsunspor forması veya Kocaelispor maç bileti hediye ediliyor.

Kampanya, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Bu Kan Sizi Unutur Mu' temasıyla gerçekleştiriliyor ve 4 gün sürecek. Etkinlik taraftarlar ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kaza ve anma

20 Ocak 1989 tarihinde Samsun’un Havza ilçesinde meydana gelen kazada, Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanarak sakat kalmıştı.

Açıklama

Sedat Uygun, kampanya hakkında şunları söyledi: '20 Ocak 1989’da Malatya deplasmanına giden kafilemiz kaza geçirdiğinde, o sırada deplasmana giden Çarşambasporlu futbolcular yaralılarımıza ilk müdahaleyi yapmıştı. O dönemde de Kızılay devreye girmiş ve halktan çok sayıda kan toplanmıştı. Bugün de Türk Kızılay’ın ‘Bu Kan Sizi Unutur Mu’ etkinliği için birlikteyiz. Taraftarlarımız 4 gün boyunca kan vermeye devam edecek. Bunun hatırası olarak kan bağışında bulunan taraftarlarımıza iç sahada oynanacak Kocaelispor maçının bileti ve lisanslı Samsunspor forması hediye ediliyor. Bizlere her etkinlikte destek veren Türk Kızılay’a şükranlarımızı sunuyorum'

Kan bağışında bulunan taraftarlar, bağışın her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayarak tüm taraftarları ve vatandaşları kan vermeye davet etti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

