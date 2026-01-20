Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de: FIBA Europe Cup 2. Tur'da Kritik Randevu

Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda kritik randevu

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu kapsamında yarın İtalyan temsilcisi Sassari ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Aliağa ekibi, grubun ilk üç maçını kazanarak iddiasını güçlendirdi. Ev sahibi takımın bu maçı kazanması halinde ilk iki sırayı büyük ölçüde garantilemesi ve iki maç kala çeyrek finale yükselmeyi büyük ölçüde garantilemesi bekleniyor.

Özhan Çıvgın ve öğrencileri, gruptaki ilk maçta deplasmanda oynadıkları mücadelede Sassari'yi 76-72 mağlup etmişti.

