Aliağa Petkimspor - Sassari İzmir'de: FIBA Europe Cup 2. Tur'da Kritik Randevu

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda yarın Sassari ile İzmir'de karşılaşacak; maç saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:46
FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nda kritik randevu

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu kapsamında yarın İtalyan temsilcisi Sassari ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Aliağa ekibi, grubun ilk üç maçını kazanarak iddiasını güçlendirdi. Ev sahibi takımın bu maçı kazanması halinde ilk iki sırayı büyük ölçüde garantilemesi ve iki maç kala çeyrek finale yükselmeyi büyük ölçüde garantilemesi bekleniyor.

Özhan Çıvgın ve öğrencileri, gruptaki ilk maçta deplasmanda oynadıkları mücadelede Sassari'yi 76-72 mağlup etmişti.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

