Sivasspor, Bodrum FK deplasmanına hazır

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 21. hafta maçında Bodrum FK deplasmanının hazırlıklarını tamamladı; takım yarın Bodrum’a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:57
Hazırlıklar tamamlandı

Trendyol 1. Lig’in 21. hafta maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran topla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın Bodrum’a hareket edecek ve burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Bodrum FK ile Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Bodrum İlçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları