Domenico Tedesco: "Galatasaray maçı bizim için güzel bir test olacak"

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan yarı final maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla final biletini aldı.

Tedesco, "Finalde olduğumuz için mutluyum. Bu maç bizim için çok güzel bir test olacak. Ligin ikinci yarısı başlamadan önce güzel bir test olacak. Biz şuanda pozitif bir moddayız." ifadelerini kullandı. Teknik adam, takımın hazırlık sürecine ilişkin de şunları paylaştı: "10 günlük iznimiz vardı ancak 10 günlük izinde bireysel planlar hazırladık. Bireysel antrenmanları kontrol ettik. Futbol güven üzerine kuruludur. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bizler için enerjimizi, kuvvetimizi korumak önemliydi."

Anthony Musaba transferine de değinen Tedesco, "Çok fazla iyi oyuncu var bu ligde ve bizim de çok iyi oyuncularımız var. Anthony Musaba’da çok iyi bir performans sergiledi. Ona sahip olduğumuz için mutluyum. Ligi tanıyan bir oyuncu ve iyi bir yaşta. O profilde oyuncumuz yoktu, hakkını vermem gerekiyor. 3 gün önce takıma geldi ve eski takımına karşı oynadı. Onun içinde bu karşılaşma duygu yüklü olmuştur" dedi.

