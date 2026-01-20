Rize Handüzü Yaylası'nda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası 31 Ocak-1 Şubat 2026

Rize'nin Handüzü Yaylası 31 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, şehirde bir otelde gerçekleştirildi; toplantıda şampiyonanın tanıtım videoları gösterildi ve etkinlik hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Organizasyon ve yer

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rize Valiliği işbirliğinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı bin 800 rakımdaki Handüzü Yaylası'nda 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılması planlanıyor.

Vali İhsan selim Baydaş: Şehrin tanıtımı için önemli

Programda konuşan Rize Valisi İhsan selim Baydaş, organizasyonun şehir tanıtımı açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kış sporları, extreme sporlar, adrenalin sporları adına gerçekleşecek çok önemli bir organizasyon olacak. Ben federasyonumuza teşekkür ediyorum. Şehrimizin turizm organizasyonları adına, kış turizmi ve spor turizmi organizasyonları adına gerçekleştirdiği güzel faaliyetlerden bir tanesi olacak. Bunun hem spor turizmimize, ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına olacak katkılarından dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum".

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Tehdit fırsata döndü

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, geçmişte kar yağışlarının panik yarattığını, şimdi ise kış sporları ve kış turizminin akla geldiğini belirterek, "Bu organizasyon Rize’miz için çok değerli bir organizasyon. Şehrimizin tanıtılması açısından önemli bir organizasyon. Yıllar önce yüksek geçit vermeyen dağlar bizim için tehditti. Yağmur, kar bir bakış açısıyla tehditti. Şimdi akılcı çözümlerle beraber bu tehditlerin hepsi fırsata dönüştü. Turizm fırsatına, şehrimizin tanıtılması adına önemli bir aktiviteye dönüştü. Bir büyüğümüzün ifadesiyle; ’Yaradan bize tahtımızı vermişti, biz de bahtımızı arıyorduk’. Bu vesilelerle beraber Rize bahtını daha da zirvelere çıkaracak" dedi.

Federasyon yetkilisi: Kar turizmde değer kazanacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bölgenin kış sporları ve turizm potansiyeline dikkat çekerek, "Turizm potansiyelini görünce, uzun süreli kar kalışı, spor turizminin dünyadaki gelirlerini göz önüne getirdiğimiz zaman Rize özelinde bir hayal olmayacağına inandım. Çay ürün olarak her zaman daha değerlidir ama turizm açısından kar, çaydan daha değerli olabilecek bir duruma gelecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Şampiyona, Rize'nin kış turizmi ve spor tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

