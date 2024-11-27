Galatasaray, Avrupa'da 323. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan ile Karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesi olacak.

322 Karşılaşmada 116 Galibiyet

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki toplam 322 müsabakanın 116'sından galip ayrılırken, 121 karşılaşmada mağlup oldu ve 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında toplam 441 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 484 gol gördü.

UEFA Kupası’nda Başarılar

Galatasaray, bu sezon Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvası olan UEFA Kupası’nda dikkat çekici bir performans sergiliyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada 98 karşılaşmaya çıkmış, 40 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etmiştir. Bu maçlarda rakip fileleri 158 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 127 gol görmüştür.

Son 18 Maçta Güçlü Performans

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilgi yüzü görmedi. 2021-22 sezonuyla başlayan bu süreçte sarı-kırmızılı takım, 18 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle eleyerek dikkat çekti. Ancak, İspanyol devi Barcelona’ya sahasında 2-1 ve Çekya temsilcisi Sparta Prag’a deplasmanda 4-1 kaybetti.

Galatasaray'ın Avrupa Performansı

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupaları organizasyonlarındaki performansı şu şekildedir:

Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç, 12 galibiyet, 15 mağlubiyet, 8 beraberlik

35 maç, 12 galibiyet, 15 mağlubiyet, 8 beraberlik UEFA Şampiyonlar Ligi: 122 maç, 29 galibiyet, 31 mağlubiyet, 21 beraberlik

122 maç, 29 galibiyet, 31 mağlubiyet, 21 beraberlik UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç, 27 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik

34 maç, 27 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik Kupa Galipleri Kupası: 32 maç, 27 galibiyet, 13 mağlubiyet, 2 beraberlik

32 maç, 27 galibiyet, 13 mağlubiyet, 2 beraberlik UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 98 maç, 40 galibiyet, 32 mağlubiyet, 26 beraberlik

98 maç, 40 galibiyet, 32 mağlubiyet, 26 beraberlik UEFA Süper Kupa: 11 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet

Toplam: 322 maç, 116 galibiyet, 121 mağlubiyet, 85 beraberlik, 441 gol atan, 484 gol yiyen Galatasaray, Avrupa arenasında güçlü bir geçmişe sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.