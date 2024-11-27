DOLAR
34,63 -0,02%
EURO
36,46 -0,21%
ALTIN
2.948,82 -0,63%
BITCOIN
3.231.776,82 -1,99%

Galatasaray, Avrupa'da 323. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşarak Avrupa'daki 323. mücadelesine çıkacak. Takımın geçmiş performansı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:09
Galatasaray, Avrupa'da 323. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan ile Karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu, sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesi olacak.

322 Karşılaşmada 116 Galibiyet

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki toplam 322 müsabakanın 116'sından galip ayrılırken, 121 karşılaşmada mağlup oldu ve 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında toplam 441 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 484 gol gördü.

UEFA Kupası’nda Başarılar

Galatasaray, bu sezon Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvası olan UEFA Kupası’nda dikkat çekici bir performans sergiliyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada 98 karşılaşmaya çıkmış, 40 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet elde etmiştir. Bu maçlarda rakip fileleri 158 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 127 gol görmüştür.

Son 18 Maçta Güçlü Performans

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilgi yüzü görmedi. 2021-22 sezonuyla başlayan bu süreçte sarı-kırmızılı takım, 18 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle eleyerek dikkat çekti. Ancak, İspanyol devi Barcelona’ya sahasında 2-1 ve Çekya temsilcisi Sparta Prag’a deplasmanda 4-1 kaybetti.

Galatasaray'ın Avrupa Performansı

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupaları organizasyonlarındaki performansı şu şekildedir:

  • Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç, 12 galibiyet, 15 mağlubiyet, 8 beraberlik
  • UEFA Şampiyonlar Ligi: 122 maç, 29 galibiyet, 31 mağlubiyet, 21 beraberlik
  • UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç, 27 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik
  • Kupa Galipleri Kupası: 32 maç, 27 galibiyet, 13 mağlubiyet, 2 beraberlik
  • UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 98 maç, 40 galibiyet, 32 mağlubiyet, 26 beraberlik
  • UEFA Süper Kupa: 11 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet

Toplam: 322 maç, 116 galibiyet, 121 mağlubiyet, 85 beraberlik, 441 gol atan, 484 gol yiyen Galatasaray, Avrupa arenasında güçlü bir geçmişe sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Şeref Güven, İki Yılda Ampute Milli Takım Formasını Giydi
2
Alperen Şengün'den Tarihi Triple-Double; Houston Uzatmada Kazandı
3
Galatasaray, AZ Alkmaar ile Tarih Yazıyor: İkinci Hollanda Temsiliyle Karşılaşacak
4
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda!
5
Galatasaray, Avrupa'da 323. Maçına Çıkıyor
6
Fenerbahçe, Avrupa'nın Kristal Merkezi Prag'da Slavia ile Karşılaşıyor
7
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile 249. Avrupa Maçını Oynayacak

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!