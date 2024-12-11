Galatasaray, Avrupa’da 324. Kez Sahne Alıyor

Galatasaray, Avrupa’da 324. Kez Mücadele Ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak olan Galatasaray, tarihindeki 324. Avrupa kupası maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, toplam 323 Avrupa mücadelesinin 116'sını galibiyetle sonuçlandırırken, 121 karşılaşmadan mağlup ayrıldı ve 86 maçta ise berabere kaldı. Galatasaray, bu süreçte rakip kalelere 442 gol atarken, kalesinde 485 gol gördü.

Kupa 2'de Galibiyet Sayısı Daha Fazla

Galatasaray, bu sezon yer aldığı Avrupa’nın en prestijli ikinci futbol turnuvasındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı elde eden sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de çıktığı 99 karşılaşmada 40 galibiyet, 33 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip kaleleri 159 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 128 gol gördü.

Son 19 Maçta 17 Maçta Yenilmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 19 karşılaşmanın 17'sinde yenilgi almadı. Sarı-kırmızılılar, 2021-22 sezonundan bu yana "Kupa 2"de oynadığı 19 maçtan 9'unu kazanırken, 8'inden ise beraberlik ile ayrıldı. Bu dönemde Galatasaray, İspanyol devlerinden Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilerek ve Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 kaybederek iki önemli mağlubiyet aldı.

Galatasaray’ın Avrupa Kupasındaki Performansı

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa organizasyonlarındaki performansı şu şekildedir:

Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 Maç - 12 Galibiyet - 15 Mağlubiyet - 8 Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi: 122 Maç - 29 Galibiyet - 31 Mağlubiyet - 62 Beraberlik

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 Maç - 22 Galibiyet - 5 Mağlubiyet - 7 Beraberlik

Kupa Galipleri Kupası: 32 Maç - 12 Galibiyet - 13 Mağlubiyet - 7 Beraberlik

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 99 Maç - 40 Galibiyet - 33 Mağlubiyet - 26 Beraberlik

UEFA Süper Kupa: 11 Maç - 0 Galibiyet - 2 Mağlubiyet - 1 Beraberlik

Toplamda gerçekleşen 323 maçta Galatasaray, 116 galibiyete ve 121 mağlubiyete imza atmış, 86 karşılaşmayı ise beraberlik ile tamamlamıştır.