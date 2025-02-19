Galatasaray, Avrupa'da 328. Kez Sahne Alıyor: AZ Alkmaar ile Zorlu Mücadele

Galatasaray, Avrupa'da 328. Mücadelesine Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. 1956-1957 sezonunda başlayan serüvenlerinde, sarı-kırmızılılar farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 takımıyla mücadele etti.

Galatasaray'ın Avrupa Performansı

Bugüne kadar toplamda 327 maç oynayan Galatasaray, bu karşılaşmaların 116'sında galip gelirken, 123 kez mağlup oldu ve 88 maçta eşitliği sağladı. Avrupa müsabakalarında rakip fileleri 449 kez havalandıran takım, kalesinde ise 496 gole engel olamadı.

Kupa 2'deki 104. Maç

Galatasaray, Avrupa'nın en önemli ikinci futbol turnuvası olan Kupa 2'de ise 104. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı ekip, Kupa 2'de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 28 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın Hollanda Takımlarıyla Mücadelesi

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcileriyle yaptığı 11 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alabiliyor. Son 7 maçında ise 6 kez mağlup olan ekip, en son galibiyetini 24 yıl önce elde etti. İşte Galatasaray'ın Hollanda takımlarıyla oynadığı bazı önemli maçlar:

PSV - Galatasaray : 3-0 (16.09.1987)

: 3-0 (16.09.1987) Galatasaray - PSV : 2-0 (30.09.1987)

: 2-0 (30.09.1987) PSV - Galatasaray : 3-1 (19.09.2001)

: 3-1 (19.09.2001) Galatasaray - AZ Alkmaar: 4-1 (13.02.2025)

AZ Alkmaar'ın Türk Takımlarıyla Rekoru

Öte yandan, AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta hiçbir galibiyet almadı! Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray gibi kulüplerle karşılaşan Hollanda ekibi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.