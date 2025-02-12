Galatasaray, AZ Alkmaar Deplasmanında Tur İçin Avantaj Arayacak

Galatasaray'da Önemli Eksikler

Galatasaray, yarınki maça 6 önemli eksikle çıkacak. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk, son müsabakada sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’in hizmetinden de yoksun olacak.

Yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay forma giyemeyecek. Genç oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de kadroda yer almayacak.

Galatasaray'ın Avrupa Performansı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde normal sezonun en golcü takımı olma unvanını elde etti ve 8 maçta toplam 19 gol attı. Ancak, bu sezon oynadığı 10 UEFA maçında da kalesinde gol gördü, bu da savunma sorunlarını ortaya koyuyor.

Deplasmanda Galibiyet Hasreti

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde dört deplasman maçında da galip gelemedi. Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Normal sezonun son maçında ise dış sahada Ajax’a 2-1 kaybetti.

Sonuç

Galatasaray, yarınki mücadelesinde tur atlamak için büyük bir sınav verecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.