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Galatasaray, AZ Alkmaar Deplasmanında Tur İçin Avantaj Arayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. 6 önemli eksikle mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:48
Galatasaray, AZ Alkmaar Deplasmanında Tur İçin Avantaj Arayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Zorlu Maça Çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Alkmaar'daki AFAS Stadı’nda yapılacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmanın hakemliğini, Portekizli Joao Pinheiro üstlenecek. Bu önemli maçta yardımcı hakemleri ise Bruno Jesus ve Luciano Maia olacak. Ayrıca, VAR odasında Tiago Martins görev alacak.

Yeni Lig Formatında Mücadele Veriyorlar

Bu sezon 36 takımlı yeni lig formatı ile düzenlenen Avrupa futbolunun prestijli organizasyonunda Galatasaray, lig aşamasında sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaştı.

Galatasaray, lig etabında çıktığı ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; son 3 karşılaşmasında ise berabere kaldı. Ancak, son maçında yaşadığı yenilgi ile normal sezonu 14. tamamladı.

İki Takımın Geçmiş Performansları

AZ Alkmaar da lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 19. yer aldı. İki takım arasında normal sezonun 5. haftasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Galatasaray'da Önemli Eksikler

Galatasaray, yarınki maça 6 önemli eksikle çıkacak. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, teknik direktör Okan Buruk, son müsabakada sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez’in hizmetinden de yoksun olacak.

Yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay forma giyemeyecek. Genç oyuncular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de kadroda yer almayacak.

Galatasaray'ın Avrupa Performansı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde normal sezonun en golcü takımı olma unvanını elde etti ve 8 maçta toplam 19 gol attı. Ancak, bu sezon oynadığı 10 UEFA maçında da kalesinde gol gördü, bu da savunma sorunlarını ortaya koyuyor.

Deplasmanda Galibiyet Hasreti

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde dört deplasman maçında da galip gelemedi. Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Normal sezonun son maçında ise dış sahada Ajax’a 2-1 kaybetti.

Sonuç

Galatasaray, yarınki mücadelesinde tur atlamak için büyük bir sınav verecek. Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

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