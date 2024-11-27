Galatasaray, AZ Alkmaar ile Tarih Yazıyor: İkinci Hollanda Temsiliyle Karşılaşacak

Galatasaray, AZ Alkmaar ile İlk Kez Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

PSV ile Tarihteki Karşılaşmalar

Önceden sadece PSV ile karşılaşan Galatasaray, bu ekipyle toplamda 8 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 6 kez yenilgiyle sahadan ayrıldı.

PSV'nin Başarısı

PSV, 1987-1988 sezonunda Galatasaray ile eşleştiği dönemde Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmayı başardı. Galatasaray, bu takım karşısında evinde 3-0 yenilirken, İstanbul'da 2-0'lık bir galibiyet elde etmelerine rağmen turu geçmeye başaramadı.

AZ Alkmaar ile Stratejik Bir Maç

Bugünkü karşılaşma, Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki ilk resmi maç olma özelliği taşıyor. Galatasaray, Avrupa'da en çok maça çıkan Türk takımı olarak yeni bir mücadeleye hazır. AZ Alkmaar, Galatasaray’ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

AZ Alkmaar'ın Türk Takımlarıyla Performansı

Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden AZ Alkmaar, Türk ekiplerine karşı hiç yenilmedi.

Galatasaray'ın Hollanda Takımlarına Karşı Rekoru

Galatasaray'ın Avrupa’da Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

28.07.2021 - Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-PSV 1-2

21.07.2021 - Şampiyonlar Ligi: PSV-Galatasaray 5-1

31.10.2006 - Şampiyonlar Ligi: PSV-Galatasaray 2-0

18.10.2006 - Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-PSV 1-2

30.10.2001 - Şampiyonlar Ligi: Galatasaray-PSV 2-0

19.09.2001 - Şampiyonlar Ligi: PSV-Galatasaray 3-1

30.09.1987 - Şampiyon Kulüpler Kupası: Galatasaray-PSV 2-0

16.09.1987 - Şampiyon Kulüpler Kupası: PSV-Galatasaray 3-0

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