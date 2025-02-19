Galatasaray, AZ Alkmaar'la Zorlu Rövanşa Çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun rövanşında yarın AZ Alkmaar takımını konuk edecek. Bu kritik mücadele, RAMS Park'ta saat 20:45'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Hakem İsimleri Belirlendi

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu hakemi Anthony Taylor yönetecek. Yardımcı hakemleri Gary Beswick ve Ian Hussin olacakken, dördüncü hakem olarak Sam Barrott görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak ise Darren England atanmış durumda ve yardımcısı Stuart Attwell olacak.

Şampiyonluk İçin Kâbusun İntikamını Almalı

Bu sezon 36 takımla düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile tamamlayan Galatasaray, 14. olarak play-off turuna yükseldi. AZ Alkmaar ile oynadığı ilk maçta 4-1'lik mağlubiyetle sarsılan sarı kırmızılı ekip, yarınki mücadelede 4 farklı galibiyet almak zorunda. Aksi halde, Avrupa macerasına veda edecek.

İlk Maçın Önemi

Galatasaray ve AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyorlar. İki takım, UEFA Europa Ligi'nde daha önceki ilk maçında 1-1 berabere kalmış, ardından Hollanda'daki maçta AZ, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.

Neuchatel Xamax Anısı

Galatasaray, 1988-1989 sezonu'nda karşılaştığı Neuchatel Xamax karşısındaki efsanevi geri dönüşü anımsayarak sahaya çıkacak. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Bu büyük başarı, Türk futbol tarihine altın harflerle kazınmıştı.

Takımda Eksikler Var

Galatasaray, yarınki müsabakada 5 futbolcusundan faydalanamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart cezalısı Kaan Ayhan ile birlikte Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin eksikliğini hissedecek.

Son 5 Maçta Galibiyet Yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 maçında galibiyet elde edemedi. İlk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile iyi bir başlangıç yapan ekip, son galibiyetini 4. haftada Tottenham karşısında aldı. AZ Alkmaar ve Ajax ile oynanan son maçlarda ise başarı elde edemedi.

Gol Üretmeye Devam Ediyor

Galatasaray, 32 resmi maçta gol atmayı başardı. Bununla birlikte, kale önünde zayıf kalan ekip, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 karşılaşmada da kalesini gole kapatamadı.