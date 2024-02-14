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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili şaşırtan gelişme! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:50
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMDAN BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI

Sarı kırmızılı takımda forma giyen ve son maçlarda gösterdiği başarılarla dikkatleri üstüne çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili transfer tekliflerinin geldiği öğrenildi. İngiliz, İtalyan ve Alman kulüplerin dikkatlerini çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde yer alan maddeyle ilgili de hamleler yapıldı. 2000 doğumlu yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

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2021 senesi yaz sezonunda Keçiörengücü'nden sarı kırmızılı takıma 1.8 milyon Euro'ya transfer olan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine bir sonraki satış için yüzde 20 pay maddesi vardı. Galatasaray bu maddenin kalkması için hamlelerini yaptı. Geçtiğimiz sene Arda Güler transferinden yüzde 20 hakkını 2.6 milyon Euro olarak Gençlerbirliği'nden alan Fenerbahçe Real Madrid satışı sonrasında 20 milyon Euro'nun tamamını almıştı. Barış Alper Yılmaz'ın da transferine kesin gözüyle bakıldığı için bu hamlenin kaldırılması ve Yılmaz'a 20 milyon Euro seviyelerinde değer biçildiği iddia ediliyor. Barış Alper Yılmaz bu sezon 36 maça çıktı ve 4 gol, 3 asist yaptı. 2021 senesinde transferi yapılan Barış Alper Yılmaz sarı kırmızılı takımla beş senelik sözleşme imzalamıştı. 

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