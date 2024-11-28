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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Güney Kore Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu RAMS Park'ta Ağırladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Güney Kore Büyükelçisi Jeong Yeondoo ile ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:07
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Güney Kore Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu RAMS Park'ta Ağırladı

Galatasaray'da Uluslararası İlişkiler Gelişiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Güney Kore Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu RAMS Park'ta misafir etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen bu önemli toplantıya, Güney Kore Fahri Konsolosu ve Galatasaray üyesi Erdem Erkul, büyükelçilik heyeti, Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Görüşmeden Notlar

Toplantının ardından kulüp televizyonuna duygularını aktaran Özbek, "Sayın Büyükelçiyi burada ağırlamaktan çok memnunuz. Kendisine bizi ziyaret etme talebinden dolayı teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Güney Kore arasındaki ilişkiyi daha fazla geliştirmek, daha üst seviyeye getirmek açısından fikir birliğimiz var," dedi.

Özbek, ayrıca, "Bu ziyaretin, bu ilişkinin geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sayın Büyükelçiye bu fikrimi açtım ve o da son derece olumlu karşıladı. Karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek," şeklinde konuştu.

Güney Kore Büyükelçisi’nin Duyguları

Büyükelçi Jeong Yeondoo ise ziyareti hakkında mutluluğunu dile getirerek, "2002 Dünya Kupası üçüncülük maçının duygularını burada bir kez daha canlandırdı," ifadelerini kullandı. Güney Kore'nin o yıl Türkiye'ye karşı oynadığı maçı hatırlatan Büyükelçi, kardeşlik bağlarının giderek güçlendiğine vurgu yaptı.

Gezi ve İyi Dilekler

Özbek, ziyaret sırasında Güney Kore büyükelçisi ve beraberindeki heyetle Stadyum Müzesi'ni de gezdi. Büyükelçi, Galatasaray formasının kendisi için sürpriz olduğunu belirtti ve Galatasaray’a Avrupa Ligi’nde başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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