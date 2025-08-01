Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen Transferinden Memnun: 'Bizim İçin Çok Önemli'

Osimhen Transferinde Mutluluk ve Umut

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Victor Osimhen'i kadroya katmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve taraftarın beklentisine yanıt verdiklerini açıkladı. Özbek, Galatasaray'a transfer sürecini değerlendirirken, Osimhen'in gösterdiği performansın bu ilgiyi hak ettiğini belirtti.

Dursun Özbek'ten Açıklamalar

Osimhen'in transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, “Geçen sene kulübümüzde gösterdiği performansla bu ilgiyi hak etmişti. Dolayısıyla bu sevgiye karşılık da biz yönetim olarak kendisini Galatasaray'a kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi.

İstanbul'a gelen Osimhen için düzenlenen karşılamayı da değerlendiren Özbek, “Kendisine muazzam bir sevgi seli var. Kendisi de buna layık bir oyuncu. Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kaldığı sürece en iyisini yapacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetimi ve Taraftar Arasındaki Bağ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Osimhen'in Galatasaray'da kalmak için birçok şeyden vazgeçtiğini vurguladı. Kavukcu, “Victor gerçekten Galatasaray'da kalmak için çok şeyden vazgeçti. Taraftarımız o kadar güzel bir sevgi ortamı oluşturmuş ki onu bırakıp gitmek istemedi” dedi.

Osimhen'in Hedefleri

Osimhen, Galatasaray’a katıldığı için büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, Şampiyonlar Ligi hedeflerine yönelik kararlılıklarını belirtti. “Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum,” diyen Osimhen, “Terimin her damlasını taraftarımız için tüketmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

Taraftarların Osimhen'e olan büyük ilgisi, transfer döneminin başarılı geçtiğinin bir göstergesi oldu. Galatasaray yönetimiyle birlikte Osimhen’in uluslararası piyasalardaki değeri düşünülmeden, değerlendirilmeye alınarak yapılan bu transfer, camiada büyük bir heyecan yarattı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağda) ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu (solda), RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sağda) ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu (solda), RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.