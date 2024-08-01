Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Transfer Müjdesi

Galatasaray'dan Transfer Açıklamaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarını sevindirecek transferler için çalışmalara hız verdiğini açıkladı. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya Grup'un düzenlediği Trendyol Süper Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Taraftarları Mutlu Edecek Transferler Geliyor

Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dursun Özbek, "Bu konuda çalışıyoruz. Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Geçen sezonki transferlerle aynı döneme denk geliyor. Yönetim olarak görevimiz, seyir zevkini artıracak transferleri yapmaktır. Yakında onları sevindirecek haberleri vereceğiz," dedi.

Büyük Maça Hazırlık

Özbek, Beşiktaş ile yapılacak Turkcell Süper Kupa karşılaşması hakkında da düşüncelerini dile getirerek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak bunun devamı gelir. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum," şeklinde konuştu.

Yayın İhalesine İlişkin Beklentiler

Dursun Özbek, yayın ihalesinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Kulüpler olarak federasyonun başarısına katkıda bulunmalıyız. Galatasaray, Türk futbolunun marka değerini artıracak her türlü desteklemeyi verecektir. Yeni federasyona başarılar diliyorum, Türk futboluna hizmet etmek için buradalar," ifadelerini kullandı.

Yeni Şampiyonluk Kupası

Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili de konuşan Başkan Özbek, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Bu sezon değişik bir kupa olacak. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur," değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.