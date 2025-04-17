DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Galatasaray Basketbol Takımı Dörtlü Final'de Şampiyonluğa Kenetlendi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Dörtlü Final'de şampiyon olacağına inanıyor. Genel Menajer Yalçınkaya, başarı için heyecanlı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:14
Galatasaray Basketbol Takımı Dörtlü Final'de Şampiyonluğa Kenetlendi

Galatasaray Basketbol Takımı Dörtlü Final'de Şampiyonluğa Kenetlendi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna büyük bir umutla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u geçerek Dörtlü Final biletini aldı.

Yalçınkaya'dan İddialı Açıklama

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, bu sezon hayal ettikleri kupaya iki adım uzakta olduklarını ifade ederek, "Dünya sporunda büyük bir marka olan Galatasaray'ımızın başarılarına bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Dörtlü Final'in yapılacağı 9-11 Mayıs tarihlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

Başantrenör Sekizkök'ten Hedef Vurgusu

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, kulüp tarihinin ilk Dörtlü Final organizasyonunda hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti. Sekizkök, "Bu kupayı camiamıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Köksal: "Tek Hedefimiz Şampiyonluk!"

Kaptan Göksenin Köksal ise tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Turnuvanın en iyi takımı biziz ve bunu göstereceğiz. Taraftarlarımızla daha da güçlü oluyoruz. Onları Dörtlü Final'de bizi desteklemeye bekliyoruz. 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra özlenen günlere döndüğümüzü düşünüyorum ve inşallah Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selectum Junior World Cup Antalya: Futbolun Yıldızları Yarışıyor
2
Süper Lig Şampiyonları Divan Başkanları Trabzon'da Toplandı
3
Fenerbahçe Efsaneleri ve Schalke 04 Eski Oyuncuları Almanya'da Dostluk Maçı Yapacak
4
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
5
Shimano, 2025'te Türkiye'nin Uluslararası Bisiklet Yarışlarına Servis Hizmeti Verecek
6
Göztepe, Beşiktaş'ı 3-1 Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor