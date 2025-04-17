Galatasaray Basketbol Takımı Dörtlü Final'de Şampiyonluğa Kenetlendi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna büyük bir umutla hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u geçerek Dörtlü Final biletini aldı.

Yalçınkaya'dan İddialı Açıklama

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, bu sezon hayal ettikleri kupaya iki adım uzakta olduklarını ifade ederek, "Dünya sporunda büyük bir marka olan Galatasaray'ımızın başarılarına bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Dörtlü Final'in yapılacağı 9-11 Mayıs tarihlerini büyük bir heyecanla bekliyoruz." dedi.

Başantrenör Sekizkök'ten Hedef Vurgusu

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, kulüp tarihinin ilk Dörtlü Final organizasyonunda hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti. Sekizkök, "Bu kupayı camiamıza ve Türk sporuna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Köksal: "Tek Hedefimiz Şampiyonluk!"

Kaptan Göksenin Köksal ise tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Turnuvanın en iyi takımı biziz ve bunu göstereceğiz. Taraftarlarımızla daha da güçlü oluyoruz. Onları Dörtlü Final'de bizi desteklemeye bekliyoruz. 2016'da kazandığımız Avrupa Kupası şampiyonluğundan sonra özlenen günlere döndüğümüzü düşünüyorum ve inşallah Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni de kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor.