Galatasaray Beraberlikten Üzgün: Okan Buruk Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde maçın ardından yapılan basın toplantısında üzgün bir tablo sergiledi.

İlk Yarı Performansı Eleştirildi

Mersin Stadı’nda oynanan karşılaşmanın akabinde konuşan Buruk, her maçın zorluğu karşısında tedbirli hazırlanmak gerektiğini vurguladı. İlk yarı pas hızından memnun olmadığını belirten Buruk, “Belki boşa geçirdiğimiz 45 dakika diyebilirim. Burada bir duran topta yediğimiz sürpriz gol, ilk yarıyı 1-0 geride bitirmemize neden oldu.” açıklamasında bulundu.

İkinci Yarıda Üstün Performans

İkinci yarıda takımlarının gösterdiği üstün mücadeleyi aktaran Buruk, “Çok iyi ikinci yarı oynadık aslında. Çok fazla pozisyon ürettik, gol attık, gol pozisyonlarına girdik ve çok net goller kaçırdık. Maçın sonunda baktığımızda kazanamadığımız bir karşılaşma oldu. Bunun için tabii ki çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hatayspor’un mücadeleci tavrını takdir ettiğini belirtti.

Kötü Tercihler ve Dersler

İkinci yarıda değerlendirilemeyen gol pozisyonlarına dikkat çeken Buruk, “Verdiğimiz kararlar sonrası özellikle maçın sonlarına doğru daha net pozisyona girebilirdik ama maalesef bu net pozisyonlara da giremedik, kötü tercihler yaptık. İkinci yarıda çok doğru bir mücadele ortaya koyduk ancak atamadık. Bu anlamda üzgünüz.” dedi.

Gelecek Hedefler

Buruk, takımlarının avantajı sürdürmek istediğini ve bu maçı büyük bir ders olarak kabul edeceklerini kaydetti. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 21 Ocak'da Dinamo Kiev ile oynayacakları maça vurgu yaparak, “4 gün sonra oynayacağımız Avrupa kupası maçı var. Burada çok daha iyi şekilde sahaya çıkıp birlikteliğimizi göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.