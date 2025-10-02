Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: 20 Futbolcu İlk Kez Sahada Olabilir

Trendyol Süper Lig 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 20 futbolcu, teknik direktörlerinin görev vermesi halinde ilk kez karşılaşmada forma giyecek.

Derbi öncesi 20 futbolcu ilk derbi heyecanı yaşayabilir

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde toplam 20 futbolcu, teknik direktörlerinin görev vermesi halinde ilk kez iki ekip arasında oynanacak bir maçta forma giyecek.

Ev sahibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'ta ise teknik direktör Sergen Yalçın kadro tercihleriyle bu isimlere şans verebilir.

Beşiktaş'ta 13 futbolcu 'siftah' peşinde

Siyah-beyazlı ekipte yaz transfer döneminde kadroya katılan David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva ile altyapıdan yetişen Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, görev alırsa kariyerlerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecekler.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle derbide sahada yer alamayacak Demir Ege Tıknaz da A takım seviyesinde Galatasaray maçlarında daha önce forma giymedi.

Galatasaray'da 7 futbolcu ilk derbi heyecanı yaşayacak

Sarı-kırmızılı ekipte yaz transferleri Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ve Yusuf Demir, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

En tecrübeli isimler ve derbi istatistikleri

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, mevcut kadroda Galatasaray'a karşı en fazla Süper Lig maçı oynayan isim olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ta A takımda ilk kez 2009-2010 sezonunda forma giyen 34 yaşındaki Necip, Galatasaray karşısında ligde 17 maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ta diğer derbi tecrübeleri şöyle: Ersin Destanoğlu 6, Mert Günok 5, Salih Uçan 4, Milot Rashica 3, Rıdvan Yılmaz 3, Jonas Svensson 2, Rafa Silva 2, Emirhan Topçu 2.

Galatasaray cephesinde ise Barış Alper Yılmaz, ligde 7 maç ile Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim. Sarı-kırmızılarda 5. sezonunu geçiren 25 yaşındaki Barış Alper, ilk Beşiktaş derbisini 2021-22 sezonunda oynadı ve bu 7 maçta gol kaydedemedi.

Galatasaray'daki diğer derbi istatistikleri: Lucas Torreira 6, Mauro Icardi 5, Abdülkerim Bardakcı 5, Kaan Ayhan 4, Berkan Kutlu 4, Davinson Sanchez 4, Mario Lemina 3, Yunus Akgün 3, Gabriel Sara 2, Victor Osimhen 2.

Derbi kadroları ve teknik direktör tercihleri belirleyici olacak; bazı oyuncular için bu maç kariyerlerinde unutulmaz bir ilk deneyim anlamına gelebilir.

