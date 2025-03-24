Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı derbi maç için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kulüp, antrenmanların Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiğini duyurdu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 8'e 2 pas çalışması, koşu, geniş alanda topa sahip olma ve kenar oyunlu çift kale maç yaparak derbiye hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.