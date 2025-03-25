Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 29 Mart'ta oynanacak derbi için hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:38
Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, derbi maçına yönelik hazırlıklarına devam ediyor.

Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve topa sahip olma çalışmalarının yanı sıra dört takımlı bir turnuva da düzenledi.

Sarı-kırmızılı ekip, derbiye hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

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