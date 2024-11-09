Galatasaray, Beşiktaş'ı 91-88 Yenerek Şampiyonluk Yolunda İleri Adım Attı

Galatasaray, Beşiktaş'ı Zorlayıcı Bir Maçla Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 91-88 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın İlk Çeyreği Çekişmeli Geçti

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada, sarı-kırmızılı takım Livingston ve Delgado ile, siyah-beyazlı ekip ise Mathews ve Needham ile sayı üretti. Beşiktaş, ilk çeyreği 27-25 önde kapatarak üstünlüğünü korudu.

İlk Yarıda Eşitlik Sağlandı

İkinci çeyreğe 6-0'lık bir seriyle başlayan Beşiktaş, 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 25-33 Ancak Galatasaray, 7-0'lık yanıtla durumu 32-33'e getirdi. Her iki takım da yarıyı 46-46 eşitlikle kapattı.

İkinci Yarıda Beşiktaş Üstünlük Sağladı

İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, 24. dakikanın sonlarında farkı 50-60 olarak çift haneye çıkardı. Periyodun sonlarında ise konuk ekip, 3 sayılık basketlerle çeyreği 71-64 önde tamamladı.

Son Çeyrek Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Son çeyrekte Galatasaray, Livingston ve Palmer'ın 3 sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalıştı. Maçın 38. dakikasında Livingston'ın orta mesafeli şutuyla öne geçerek 88-86 liderliği ele aldı. Galatasaray, son anlarda etkili savunma yaparak parkeden 91-88 galip ayrıldı.

Sarı-Kırmızılıların Galibiyetinde Öne Çıkan İsimler

Galatasaray'da 31 sayı, 6 asist ile mücadele eden Livingston, galibiyette başrol oynadı. Diğer katkılar arasında Palmer'ın 17, Cummings'in 13, Delgado'nun 10 sayı ve Izundu'nun 9 sayı, 13 ribauntluk performansı dikkat çekti. Beşiktaş Fibabanka'da ise Needham 19, Mathews 14 ve Sleva 11 sayıyla oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk Anıldı

Maç öncesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yıl dönümünde anıldı. Ekranda Atatürk'ün fotoğrafı yansıtıldı ve "Sonsuza kadar izindeyiz" mesajı yayınlandı. Galatasaraylı oyuncular, ısıtma sırasında Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle sahaya çıktı. Tüm oyuncular, "Ulu Önder'imizi saygıyla anıyoruz" pankartıyla seremoniye katıldı ve ardından saygı duruşunda bulunuldu.