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Galatasaray, Bodrum'da 25. Şampiyonluk Gecesi'ni Kutladı

Galatasaray, Bodrum'da düzenlediği 25. Şampiyonluk Gecesi'nde 5. yıldızını kutladı ve yeni sezon hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 23:47
Galatasaray, Bodrum'da 25. Şampiyonluk Gecesi'ni Kutladı

Galatasaray, Bodrum'da 25. Şampiyonluk Gecesi'ni Kutladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen 25. Şampiyonluk Gecesi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yalıkavak Mahallesi'nde bir restoranda gerçekleşen kutlamalara, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dursun Özbek'den Önemli Açıklamalar

Gece sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kutlamalar sürekli olarak Bodrum’da düzenlenmesinin nedenini Burası bizim uğurumuz sözleriyle dile getiren Özbek, 26. şampiyonluk için hazırlıklara başlayacaklarını ifade etti.

Özbek, Victor Osimhen ile ilgili olarak yapılan transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kaleci pozisyonu için 4-5 alternatif belirlediklerini de sözlerine ekledi. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmalarının önemine vurgu yapan Başkan, Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak dedi.

Okan Buruk'tan Hedefler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Bodrum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Galatasaraylıların bu şampiyonlukta çok büyük payları var açıklamasını yaptı. Ayrıca, yeni sezon hazırlıklarının 4 Temmuz'da başlayacağını ve transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nden Destek

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu, 26. şampiyonluk yolunda birlikteliklerinin devam etmesini temenni etti. Dernek, Galatasaray’dan ayrılan oyuncuların gözyaşları içinde takımdan ayrıldığını vurgulayarak, güçlü bir aile ortamı oluşturduklarını ifade etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, katılımcılar Dursun Özbek ve Okan Buruk ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, Galatasaray'ın 25. şampiyonluk kupası da etkinlikte sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı.

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