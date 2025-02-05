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Galatasaray, Bolu'ya Geldi: Ziraat Türkiye Kupası Maçı Öncesi Hazırlıklar Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor ile karşılaşmak üzere Bolu'ya ulaştı ve hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:28
Galatasaray, Bolu'ya Geldi: Ziraat Türkiye Kupası Maçı Öncesi Hazırlıklar Başladı

Galatasaray Kafile Bolu'ya Ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Sarı kırmızılı ekibin kafilesini taşıyan otobüs, konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele ulaştı.

Taraftarlarla Buluşma

Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirerek onlara forma imzaladı. Ayrıca futbolcular da taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı buldu.

Maç Bilgileri

Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.

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