Galatasaray, Bolu'ya Geldi: Ziraat Türkiye Kupası Maçı Öncesi Hazırlıklar Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor ile karşılaşmak üzere Bolu'ya ulaştı ve hazırlıklara başladı.