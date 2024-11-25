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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı 74-71 Mağlup Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 18 sayı geriden gelerek Beşiktaş'ı 74-71 mağlup etti. Ligde ki 7. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:04
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı 74-71 Mağlup Etti

Beşiktaş 71 - 74 Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derbi Heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ile oynadığı derbi maçında büyük bir geri dönüşe imza atarak 74-71’lik galibiyet elde etti. Gelişen bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 7. galibiyetini kutlarken, Beşiktaş 4. yenilgisini yaşamış oldu.

Maça iyi başlayan Beşiktaş, boyalı alandan 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 17-14 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, 9-0’lık bir seri yakaladı ve 26-14’lük üstünlük sağladı. Galatasaray'ın skor üretmekte zorlandığı anlarda Beşiktaş, Fagbenle ve Evans ile üst üste sayılar buldu. Ayrıca, 17. dakikada farkı 18 sayıya kadar yükseltmeyi başardı: 39-21.

Ancak kalan bölümde Galatasaray Çağdaş Faktoring, arka arkaya kaydettiği sayılarla toparlanarak farkı 10 sayıya indirdi. Beşiktaş, ilk yarıyı 41-31 önde kapattı.

İkinci yarıda Galatasaray, ikinci periyodun sonunda yakaladığı ivmeyi sürdürmeyi başardı. Li ve Fraser ile etkili olan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 52-51. Beşiktaş ise kalan sürede serbest atışlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 61-56 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Beşiktaş, Fagbenle’nin skorer oyunuyla 24. dakikada farkı 9 sayıya kadar yükseltti: 71-62. Ancak Galatasaray, özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle 10-0'lık bir seri yakaladı ve 38. dakikada ilk kez öne geçerek 71-72’lik skoru elde etti. Kalan bölümde heyecan doruk noktasına ulaştı. Galatasaray, Fraser'ın bitime 7 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla karşılaşmayı 74-71’lik skorla kazanmayı başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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