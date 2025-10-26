Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71 Yendi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 18:00
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi - dördüncü hafta

ÇİMSA ÇBK Mersin: 71 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 75-71 mağlup etti.

Karşılaşma, konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Her iki takım da maç boyunca etkili anlar sergiledi ancak skor üstünlüğünü Galatasaray korudu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Elizabeth Olatayo Williams (sağda) ile ÇBK Mersin'den Asena Yalçın (solda) ile mücadele etti.

